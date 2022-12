Genitore disperato fa arrestare il pusher del figlio: 'arrotondava' con lo spaccio la pensione di invalidità

E’ stata la telefonata di un genitore, disperato per la tossicodipendenza del figlio, a mettere sulla strada giusta gli investigatori della polizia Municipale di Rimini che hanno arrestato il pusher e sequestrato oltre un etto di eroina. La segnalazione parlava di uno spacciatore che operava nella zona di viale Rimembranze e che utilizzava una vettura parcheggiata lungo la strada per ricevere gli acquirenti ed effettuare lo scambio di droga.

Gli agenti hanno così iniziato a tenere d’occhio la zona e, dagli appostamenti, è emerso che a gestire lo spaccio era un 55enne vecchia conoscenza delle forze dell’ordine già noto per reati legati agli stupefacenti e contro la persona coi quali arrotondava la sua pensione di invalidità. Nella serata del 23 dicembre è scattato il blitz col personale della Municipale che, supportato dai colleghi del Nucleo Cinofili, si sono presentati davanti alla vettura insieme al cane antidroga Jago. Il fiuto dell’agente a quattro zampe ha portato le divise direttamente nel vano portaoggetti dell’auto dello spacciatore e, al suo interno, è stata trovata una busta di plastica con 129 grammi di eroina. Portato al comando per le pratiche di rito, il fermo del 55enne è stato segnalato al pubblico ministero di turno che ne ha disposto l’arresto e il trasferimento nel carcere dei “Casetti” in attesa della convalida dell’arresto.