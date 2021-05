Genitore in quarantena accompagna il figlio a scuola e scatena il caos

Momenti agitati in un istituto di Miramare dove, venerdì mattina all'ingresso degli alunni, è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia di Stato. A scatenare il putiferio è stato un 47enne che nonostante avesse dovuto trovarsi in quarantena ha comunque accompagnato il figlio, anche lui in isolamento fiduciario, a scuola. Tutta la famiglia, infatti, è rientrata recentemente dall'Albania e avrebbe dovuto scontare il periodo di controllo per l'epidemia. I dipendenti dell'istituto, a conoscenza della vicenda grazie alla comunicazione fatta dall'Ausl, quando si sono trovati i due davanti hanno impedito loro l'accesso all'istituto ma questo ha mandato su tutte le furie il 47enne che ha iniziato a insultare il personale scolastico per poi andarsene. Sul posto è intervenuta una Volante e la stessa direttrice ha spiegato come, anche in passato, l'uomo aveva dato problemi col suo modo di fare. Il personale della Questura, quindi, si è presentato a casa sanzionando il genitore per la violazione dell'isolamento fiduciario.