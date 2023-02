I geometri di Rimini affrontano il futuro, 619 professionisti e un volume di affari annuo di 58 mila euro

Sono 619 gli iscritti alla Cassa Geometri che il 10 febbraio avranno l’opportunità di dialogare con il presidente di Cassa Geometri Diego Buono ed il Direttore Generale Maria Luisa Caravita di Toritto in occasione dell’incontro “Oltre la sostenibilità. Contributi - Prestazioni - Welfare” che si terrà presso il Waldorf Suite Hotel di Rimini. Durante l’incontro saranno affrontate tematiche riguardanti il futuro della categoria, le sfide e i numerosi servizi di prestazioni assistenziali e welfare integrato forniti dalla Cassa ai propri iscritti.

Cassa Geometri, come dimostrano i numeri degli iscritti riminesi, è un punto di riferimento solido per la categoria. A dimostrarlo sono i dati incoraggianti riguardanti la variazione del reddito medio e del volume d’affari dei professionisti iscritti alla cassa che, nel corso dell’ultimo anno, sono incrementati rispettivamente del 63,93%.

Al Collegio di Rimini sono iscritti 619 professionisti, con una maggioranza maschile, 556 uomini contro 63 donne.

“Gli incontri presso i collegi territoriali sono un’ottima occasione per dimostrare, ancora una volta, il fondamentale contributo della Cassa Geometri al benessere economico e professionale dei propri iscritti” – commenta Diego Buono, Presidente della Cassa Geometri – e, allo stesso tempo, anche un momento importante per ascoltare le istanze e i bisogni degli iscritti per migliorare sempre di più l’offerta di servizi a loro disposizione”.