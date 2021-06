Germania e Polonia accendono i riflettori sulle vacanze a Rimini

La stampa internazionale accende i riflettori su Rimini, il suo mare e la sua estate. Una nuova crescente attenzione verso la stagione balneare appena partita, soprattutto da quei paesi del nord Europa storici ospiti della riviera, che rilancia altre importanti prove di interesse per Rimini, come le recenti produzioni cinematografiche tedesche girate in città. E' proprio la stampa tedesca la prima a rilanciare le vacanze a Rimini con un lungo articolo sull'importante quotidiano Die Welt, a firma di Helmut Luther, dal titolo “Finalmente ricomincia la stagione a Rimini”. Un articolo che sottolinea l'attenzione che Rimini riserva ai suoi ospiti sulla spiaggia, fra misure anticovid e servizi, e un riconoscimento dell'offerta turistica di tutta la città, un vero e proprio invito a tornare sulle spiagge dell'adriatico (https://www.welt.de/reise/nah/article231279417/Italien-Endlich-wieder-Rimini-Saisonstart-an-der-Adria.html).

Anche in Polonia guardano al mare della Romagna, e soprattutto al nuovo parco del mare di Rimini, con forte interesse. Sylwia Wysocka, dell'agenzia stampa nazionale polacca, è la prima a scrivere dell'estate di Rimini e lo fa con una certezza: "Sarà un'estate di successo". Così titola l'articolo che descrive Rimini come esempio di perfetta organizzazione in materia anticovid, citando le speciali misure adottate in spiaggia e nei ristoranti. Fa seguito, sempre sui media polacchi, un lungo servizio per la tv pubblica nazionale TVP INFO in cui si parla di Rimini invitando a scoprire le ricchezze della città: “una spiaggia meravigliosa con sabbia fine, un ambiente piacevole e naturale dove prendere il sole o fare sport, una città viva che torna ad esprimere pienamente la sua naturale vocazione turistica” (https://twitter.com/TOPTVPINFO/status/1397571232762109958?s=1006).