Gessica Notaro è tornata a nuotare coi delfini di Oltremare

Sono arrivati da tutta Italia i fan di Gessica Notaro, per incontrarla, ammirarla e emozionarsi vedendola interagire e entrare in acqua con i delfini. Attiva testimonial contro ogni violenza di genere, artista a tutto tondo, cantante, ballerina e addestratrice di mammiferi marini, Gessica Notaro è di casa al parco Oltremare di Riccione. Oggi ha partecipato come special guest al doppio appuntamento nella Laguna di Ulisse ‘Delfini – Lo spettacolo della natura’, il più emozionante tra le esperienze vissute a Oltremare: venticinque minuti durante i quali il pubblico ha l’opportunità di scoprire tutti i segreti della vita, delle tecniche di comunicazione e socialità dei tursiopi. Gessica Notaro ha raccontato del suo rapporto con i tursiopi di Oltremare, dell’amore incondizionato tra delfini e addestratori, ed è stata ambasciatrice di messaggi importanti a livello ambientale, per salvaguardare queste creature e tutti gli altri animali del nostro Pianeta.

“Nonostante gli animali comunichino con un linguaggio non verbale, riescono a capirsi meglio di noi umani - racconta Gessica. - Ogni giorno ci ricordano l’importanza di valori come amicizia, affetto, rispetto. Cose che a volte noi umani dimentichiamo”. Tante le donne che si sono avvicinate a lei a fine evento, per scattare una foto ricordo ma anche per parlarle delle loro storie. “Intorno a noi ci sono tantissime persone che vivono situazioni di difficoltà - continua la Notaro. - Ogni volta che le incontro, spero di infondere in loro un po’ di coraggio e forza”. A Oltremare, Gessica si emoziona ogni volta che incontra i delfini: “Sono visibilmente cambiata ma per loro sono sempre la stessa. Sono fortunata a poter affiancare la squadra addestratori in questi appuntamenti. A Oltremare sono cresciuta artisticamente e ritrovo sempre tanti amici”. Gessica Notaro tornerà a Oltremare venerdì 7 luglio per un altro doppio appuntamento in occasione della 18esima edizione della Notte Rosa.