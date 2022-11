Gessica Notaro si confida in tv: "Ciò che mi ha distrutto non era amore, oggi con Filippo sono felice"

La riminese Gessica Notaro si confida in tv. Lo fa nel corso della trasmissione “Verissimo”, su Canale 5. Con al suo fianco il futuro marito Filippo Bologni, che ha formulato l’emozionante proposta di matrimonio durante l’ultima edizione di Fieracavalli, pochi minuti prima dell'inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition. La coppia si è raccontata in un’intervista condotta da Silvia Toffanin, annunciando che il loro sogno di nozze si celebrerà nel nuovo anno, nel 2023. Anche se ancora non c’è sul calendario la data definitiva. Gessica e Filippo hanno annunciato di stare studiando un arrivo per il fatidico “sì” a cavallo, un amore che Gessica condivide con il campione italiano del salto a ostacoli.

"Tutto è nato da una grande amicizia – ha spiegato il fantino a Silvia Toffanin –. Abbiamo iniziato a scriverci sui vari social per qualche mese, poi siamo diventati i principali confidenti l’uno dell’altra. Dopo circa 6-8 mesi dalla nostra conoscenza, è scoccata questa scintilla in maniera molto naturale".

Gessica nel 2017 è stata sfregiata al volto con l'acido dal suo ex fidanzato. E oggi confida: “Ciò che mi aveva distrutta in passato non era amore. Oggi amore è un'altra cosa grazie a Filippo. È il mio principe azzurro ed è di un’intelligenza fuori dal comune, credo sia questo nel tempo a fare la differenza. Dopo due anni di convivenza abbiamo sempre qualcosa di cui parlare e ci divertiamo moltissimo. Siamo molto in equilibrio".