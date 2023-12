Gestione associata dei servizi, nel 2023 Misano ha erogato circa 725 mila euro in politiche sociali

Nell’ultima seduta del 2023 il consiglio comunale di Misano Adriatico ha approvato lo schema di accordo interistituzionale per la gestione associata dei servizi sociosanitari tra l’azienda Usl della Romagna e gli Enti Locali del Distretto di Riccione. Con tale accordo viene rinnovata per il triennio 2024-2026 la convenzione per la gestione in forma associata ed integrata di funzioni attinenti agli ambiti della non autosufficienza e dei bisogni complessi di anziani, persone con disabilità, minori e famiglie. La convenzione prevede anche la realizzazione di sinergie interistituzionali l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie con le altre politiche educative, culturali, formative, del lavoro, urbanistiche ed abitative, che impattano con la salute e il benessere del cittadino.

Ai servizi sociali il comune di Misano Adriatico, nel 2023, ha destinato complessivamente circa 725.000 euro. Gli importi più significativi riguardano la gestione associata di anziani disabili e minori, per cui sono stati destinati, rispettivamente, 174.763 euro e 193.578 euro. Per il fondo affitto, di cui hanno potuto beneficiare 110 famiglie, sono stati erogati 134.955 euro, mentre il fondo emergenze abitative ha erogato 20.671 euro destinati a 8 famiglie. Per il Centro Giovani sono stati erogati complessivamente circa 33.000, tra contributo, spese per affitto e utenze. Ventimila euro sono stati utilizzati, infine, per l’assistenza infermieristica scolastica.

“Queste sono solo alcuni degli interventi che abbiamo attuato nel 2023 in tema di attività sociali – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi alla persona Maria Elena Malpassi -. L’attenzione ai giovani, alle famiglie e alle categorie più fragili è centrale nell’operato dell’amministrazione comunale e lo dimostra il fatto che nel bilancio di previsione approvato la scorsa settimana abbiamo previsto un importante aumento nella spesa sociale: nel solo 2024, infatti, sono previsti 1.135.000 euro per il sostegno ad anziani, disabili e minori e per far fronte ai bisogni di chi si trova in situazioni di difficoltà economica temporanea e di disagio abitativo”.