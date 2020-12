Gestione della tutela dei minori direttamente ai Comuni, Lisi: "Un passaggio storico"

“Un passaggio storico, con cui per la prima volta – spiega Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini - i Comuni del distretto di Rimini si prendono in gestione diretta i servizi della tutela minori, fino ad oggi gestita da Ausl Romagna”. La convezione per il passaggio della gestione della tutela minori direttamente ai Comuni ha avuto, con successo, l’approvazione del Consiglio comunale di Rimini, di quello di Bellaria Igea-Marina e dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia. Un protagonismo degli Enti locali che, attraverso un nuovo modello organizzativo, prevede un’azione integrata tra sociale e sanitario, tra Comuni e ’Azienda USL, che punta a valorizzare e sviluppare l’esperienza maturata fino ad oggi, ma soprattutto, ad affrontare nuove sfide con un modello gestionale ancora più integrato e attento al territorio. La convenzione individua percorsi e responsabilità rispetto ai casi e alle situazioni che coinvolgono in minori in collaborazione e costante contatto tra gli Enti e l’Azienda USL della Romagna.

“Integrazione sociale e sanitaria – spiega Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – con un nuovo protagonismo di comuni e territori. Un bel segnale di coesione territoriale, perché sancito da tutti i Comuni del distretto, che ringrazio di cuore per l’attenzione, la professionalità e la sensibilità con cui hanno seguito passo a passo questo passaggio storico. I territori saranno ancora più protagonisti, potendo prendere in mano le traiettorie di servizi che vanno dall’infanzia agli anziani, in un contesto di collaborazione e interazione con Ausl Romagna. In quello che forse sarà il mio ultimo passaggio come rappresentante del comitato di distretto, ho trovato sintetizzato lo spirito di collaborazione, innovazione e cooperazione, che ha contraddistinto anni di grandi cambiamenti e sfide. Con questo passaggio poniamo le basi per un nuovo sistema organizzativo, che ci mette in grado di affrontare con maggiore spinta e coesione le difficili sfide che ci aspettano”.