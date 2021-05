Tutela degli animali, via a una collaborazione tra Enpa e Cattolica: in arrivo uno sportello di ascolto

Si è svolto martedì pomeriggio l’incontro tra i rappresentanti della sezione riminese dell'Enpa ed il settore ambiente di Palazzo Mancini. All’attenzione della riunione la firma di una apposita convenzione che ha dato ufficialmente avvio alla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Cattolica ed i volontari dell'associazione per la protezione degli animali. A siglare l’intesa il dirigente Baldino Gaddi e la Presidente Enpa Rimini, Cecilia Bravo, alla presenza del Sindaco, Mariano Gennari, e della funzionaria del relativo settore, Maria Vittoria Prioli. Al tavolo hanno preso parte anche Mario Colagrossi, responsabile delle guardie zoofile Enpa Rimini, e la Vice responsabile, Sara Monti. Al centro della convenzione: il tema dei controlli e le attività informative, preventive e repressive in materia di detenzione e condotta dei cani; il censimento e piani di controllo della presenza di colonie di felini randagi; controlli nelle aree verdi comunali, parchi e giardini pubblici, e monitoraggio delle due aree di sgambamento di via Carpignola (Parco della Pace) e Via Eulero (Parco delle Querce); controlli sulla presenza di focolai di "Zanzara Tigre" e infestazioni di “Processionaria del Pino” e relative attività informative, preventive e repressive. Qualora, durante i propri servizi, i volontari dovessero riscontrare dei reati, saranno tenuti ad avvisare le competenti Autorità e la Polizia Locale per gli interventi del caso.

"Ma soprattutto - aggiunge l'Assessore Lucio Filippini – giungeremo a breve all'obiettivo di allestire a Palazzo Mancini uno sportello che abbia la funzionalità di ascolto del cittadino, sportello che verrà presidiato dai volontari dell'Enpa o professionisti convenzionati. Un punto a cui rivolgersi per informazioni sulla corretta gestione degli animali domestici o per avanzare richieste di aiuto per persone con animali che si trovano in difficoltà. Sono grato per la disponibilità dimostrata dai rappresentanti della sezione di Rimini dell'associazione animalista che si sono resi disponibili e con i quali ci siamo confrontati prima dell'avvio dei servizi".

Il responsabile delle guardie zoofile Enpa Rimini, Mario Colagrossi, ha ringraziato il Sindaco, l'Assessore, dirigente e funzionari ed ha spiegato che per loro "è una grande soddisfazione lavorare fianco a fianco di una Amministrazione attenta al territorio ed a queste tematiche. Siamo certi di poter offrire ai cittadini un servizio che, appunto, tenga presente le problematiche di convivenza tra ambiente, animali e persone". "Il nostro compito primario – sottolinea Colagrossi - è quello di informazione ai cittadini ma anche di punire le condotte non il linea e reprimere reati come il maltrattamento o attività criminose a danno della natura e degli animali. Includendo altre associazioni locali, verranno realizzati anche eventi educativi di interesse, oltre alla gestione dello sportello del benessere animale, a cura dei volontari Enpa coordinati da Cecilia Bravo, presidente della sezione di Rimini". Prima di congedarsi, a suggellare questo inizio di collaborazione, all’Amministrazione sono stati donati un Crest ed un calendario dell'Enpa - Guardie Zoofile.