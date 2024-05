Gestiva il giro di spaccio di droga dagli arresti domiciliari, arrestata una donna e il suo giovane complice

Sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Rimini, in flagranza di reato, una donna di 35 anni ed un ragazzo di 19 anni, entrambi di origine peruviana, per il reato di spaccio sostanze stupefacenti aggravato dalla presenza di minori.



Gli investigatori della Squadra Mobile stavano monitorando la donna già da alcuni giorni, in quanto nota alle Forze di Polizia per reati della stessa specie e già sottoposta per questo motivo agli arresti domiciliari. Erano stati raccolti numerosi input investigativi secondo cui la peruviana, non curante della misura cautelare, pur rimanendo all’interno della propria abitazione, continuasse a svolgere le proprie attività illecite, avvalendosi della collaborazione di giovani connazionali per effettuare le singole cessioni al dettaglio di sostanza stupefacente.

Pertanto, nel pomeriggio del 15 maggio, appostati nelle vicinanze del domicilio della donna, in una struttura ricettiva in zona Marina Centro, i poliziotti hanno notato uscirne un giovane, che, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una cospicua somma di denaro.

Il ragazzo aveva confermato di abitare con la donna nella stessa struttura ricettiva, dove, nella successiva perquisizione, sono stati sequestrate sostanze stupefacenti di varie tipologie, circa 50 grammi hashish, 6 grammi di marijuana ed alcune dosi cocaina e Mdma, oltre ad un bilancino di precisione e 3.000 euro in contanti, ritenute frutto delle attività di spaccio.

I due sono stati pertanto arrestati e portati rispettivamente nel carcere di Forlì e Rimini e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso dell’operazione è stato identificato nell’abitazione un altro giovane peruviano minorenne, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bologna, poiché ritenuto anch’esso responsabile dell’attività di spaccio.