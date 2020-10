Gestiva un market itinerante della droga, manette per un giovane spacciatore

Nel pomeriggio di lunedì, al termine di una indagine mirata, i carabinieri della Stazione di Coriano hanno arrestato uno spacciatore 22enne residente a Montescudo- Monte Colombo che gestiva un market itinerante di stupefacenti nella Valconca. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, era stato notato diverse volte dai militari dell'Arma aggirarsi tra le vie del paese destando più di un sospetto negli inquirenti. I carabinieri hanno quindi deciso di aspettare che il 22enne tornasse a farsi vivo e, lunedì pomeriggio, lo hanno intercettato fermandolo per un controllo. Alla vista delle divise il ragazzo è andato subito in difficoltà e, le incalzanti domande dei militari dell'Arma, alla fine lo hanno fatto crollare. La successiva perquisizione nell'abitazione del giovane ha permesso di recuperare 80 grammi di marjuana, già suddivisi in dosi, 20 grammi di hashish anche questi già pronti per la vendita e tutto il kit dello spacciatore. Il materiale è valso al 22enne un paio di manette e, portato in caserma, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Dopo una notte in camera di sicurezza, il ragazzo è stato processato per direttissima martedì mattina.

