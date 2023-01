Il gesto dello storico ristorante, organizza tre tombole e destina il ricavato per la ricerca oncologica

La provincia di Rimini è stata tra le più attive, nel corso dell’ultima fase del 2022, sul fronte delle iniziative legate al sostegno della lotta contro il cancro. Dal Charity Dinner dell’Istituto Oncologico Romagnolo tenutosi presso “Amorimini”, che ha messo a sedere 140 persone e portato ad un contributo di 9.000 euro, alle “ghirlande solidali” esposte dai negozi di Cattolica durante le festività, passando per la Lotteria di Natale che ha visto ben 17022 biglietti venduti sul territorio a fronte di 20000 disponibili, si può tranquillamente parlare di un’autentica mobilitazione popolare all’insegna della tolleranza zero verso la malattia che, più di ogni altra, sottrae anni di vita a donne e uomini. Una dimostrazione di sensibilità e fiducia nei confronti delle attività dello Ior, a cui l’organizzazione no-profit fondata nel 1979 dal prof. Dino Amadori ha risposto nella maniera più concreta: eclatanti da questo punto di vista la consegna, presso il Centro di Prevenzione Oncologica dell’Ospedale “Infermi”, del colposcopio di ultima generazione, strumento utile alla diagnosi precoce dei tumori ginecologici; e la donazione dell’ecografo VScan Extend che agevolerà il lavoro dello staff del Servizio Infermieristico Domiciliare (SID) di Rimini e Novafeltria, per diminuire il dolore inutile derivante da punture multiple su individui spesso fragili, come ad esempio pazienti oncoematologici in età pediatrica bisognosi di idratazione e supporto integrativo alla terapia di base o over-65 cui vengono somministrate cure palliative o trattamenti derivanti anche da condizioni avanzate di demenza senile.

Il merito di tutto questo va sicuramente ai singoli cittadini della provincia adriatica, da sempre molto legati alle attività dell’Istituto, ma anche ad aziende e realtà varie del territorio che hanno scelto di fare causa comune nella lotta contro il cancro. Tra questi l’Old American, ristorante attivo fin dagli anni ’80 e storico punto di riferimento riminese, tanto da guadagnarsi la prestigiosa targa di “bottega storica” che il Comune attribuisce ai locali che portano avanti, da generazioni, la loro attività incontrando sempre il favore del pubblico. Quest’anno la realtà di Viserba ha deciso di dedicare tre serate al sostegno della ricerca scientifica oncologica portata avanti presso i laboratori dell’Irst Irccs di Meldola: quelle del 22 e 29 dicembre e quella del 5 gennaio, in cui si sono svolte le tradizionali tombole delle festività natalizie, eventi sempre molto apprezzati. Chiunque abbia partecipato a queste iniziative non si è solo dato la possibilità di vincere uno dei premi messi a disposizione, ma ha contribuito concretamente all’avanzamento degli studi sull’immunoterapia, strategia terapeutica tra le più innovative che sta dando risultati molto promettenti nel trattamento di vari tipi di tumore dalla prognosi infausta. L’incasso totale delle tre serate, che verrà quindi devoluto all’Istituto Oncologico Romagnolo per donare nuove speranze di cura ai pazienti del territorio, è stato di 1.500 euro.

"Questa malattia – sottolinea Davide Matteoni, socio dell’Old American - tocca tutti noi, direttamente o indirettamente, e io e i miei soci crediamo che chi ha un’attività come la nostra, che gode di una buona clientela, abbia anche il dovere morale di fare la sua parte. Per questo collaboriamo con diverse realtà e ci sentiamo sempre vicini alle battaglie che l’Istituto Oncologico Romagnolo porta avanti a Rimini e in tutta la Romagna. Poi far beneficenza giocando diventa ancora più divertente".