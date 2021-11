Getta alcol in casa del padre e lo minaccia, 'Ti taglio la gola e ti do fuoco': arrestato

Al termine di una speditiva attività di indagine e di ricostruzione dei fatti, i carabinieri della stazione di Riccione giovedì pomeriggio hanno arrestato un 47enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti su richiesta del sostituto procuratore Ercolani, titolare delle indagini, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti a seguito della denuncia sporta dal 72enne padre dell'arrestato, il 47enne era da poco tornato a vivere nell’abitazione attigua a quella del proprio genitore dopo un periodo trascorso in comunità a seguito del suo arresto nella primavera del 2020, sempre per il medesimo reato. Dal suo ritorno, dopo primi giorni di calma apparente, l’uomo sempre per futili motivi avrebbe ricominciato ad assumere atteggiamenti vessatori nei confronti del padre, offendendolo e umiliandolo di continuo, finanche arrivando a minacciarlo di morte.

“Ti taglio la gola e ti do fuoco”, avrebbe detto nel corso di uno dei tanti momenti in cui, in preda alla follia, dopo spintoni e schiaffi, era arrivato a cospargere di alcol alcuni mobili in casa e si era detto pronto a dargli fuoco. Poi le sassaiole contro le finestre dell’abitazione del padre e infine il danneggiamento di alcune strutture nello stabilimento balneare di famiglia.

Tutto scaturito da un odio inspiegabile e che ha portato l’anziano padre a presentarsi dai carabinieri e a raccontare quanto la situazione si stava facendo pericolosa. Così i carabinieri hanno relazionato il tutto al Pubblico Ministero e, in tempi celeri, è arrivato il nuovo provvedimento che ha condotto nuovamente in carcere il figlio violento.