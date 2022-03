Getta la droga nel cantiere per sfuggire alla polizia, pusher arrestato dopo una colluttazione

Arresto concitato per gli agenti delle Volanti che, non senza fatica, sono riusciti ad ammanettare uno spacciatore 20enne. Il ragazzo era stato notato dalla pattuglia lungo viale regina Margherita e, alla vista dei lampeggianti, si era liberato di una borsa gettandola in un cantiere per poi mettersi a correre nel tentativo di evitare di essere fermato. Rincorso e bloccato, il 20enne ha opposto una strenua resistenza divincolandosi con calci e pugni fino a quando è stato messo in sicurezza. Gli agenti sono riusciti a recuperare lo zaino e al suo interno, tra gli effetti personali, è spuntato un involucro con 79,4 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. La perquisizione personale ha poi permesso di scovare altri 3 grammi della stessa sostanza nascosti nelle parti intime oltre a una banconota da 50 euro ritenuta il provento dello spaccio. Il tutto è valso le manette al 20enne che è stato portato in Questura con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.