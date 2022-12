Gettava gli scooter nel porto di Rimini, il vandalo latitante arrestato dopo 12 anni

Ubriaco e infastidito dai ciclomotori che gli rendevano difficile il passaggio sul lungomare di Rimini, decise di buttarli in acqua. Era l'estate del 2010 quando l'uomo, un 43enne romeno, era stato arrestato dai carabinieri e finito a processo con tanto di condanna definitiva a 2 anni e 9 mesi per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. Nel frattempo, sottoposto agli arresti domiciliari, si era allontanato da casa con la scusa di recarsi al pronto soccorso per un forte dolore all'addome da allora aveva fatto perdere le proprie tracce. Il malvivente, dopo 12 anni, è ricomparso nei giorni scorsi a Basovizza in provincia di Trieste da una pattuglia dei carabinieri di Aurisina nei controlli di retrovalico sul confine con la Slovenia. Fermato per un controllo mentre viaggiava come passeggero su una vettura diretta in Romania, il suo nome ha fatto scattare l'allarme nel database delle forze dell'ordine dove è emerso il suo passato e il mandato di cattura. Arrestato e portato in caserma, al termine degli accertamenti di rito il 43enne è stato trasferito nel carcere del Coroneo per scontare la pena.