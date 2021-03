L'ex magistrato Gherardo Colombo incontra 1800 studenti di Rimini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, la scuola di Rimini si incontra (rigorosamente in streaming) per parlare di Costituzione L’incontro, svoltosi nella mattinata del 23 marzo, dal titolo “E la Costituzione dov’è? La Costituzione vista con gli occhi degli adolescenti”, è stato organizzato e promosso dalla Consulta Provinciale degli studenti, supportata dalla prof.ssa Maria Silvia Galanti e dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini nell’ambito di un ciclo di incontri intitolato “Cittadini consapevoli crescono”. Dopo un saluto introduttivo del dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, Mario M. Nanni, e della presidente della Consulta Provinciale degli Studenti, Laura Felicetti, i milleottocento partecipanti all’evento, hanno avuto l’occasione di incontrare Gherardo Colombo. Dopo una parte introduttiva, nella quale il giornalista Gigi Riva ha proposto alcuni temi al dott. Colombo, un rappresentante della Consulta, Luigi Facenti, ha dato voce alle domande inviate da numerosi studenti. Per due ore gli studenti di tutte le scuole superiori di II grado della provincia hanno avuto la possibilità di condividere, seppure davanti ad uno schermo, un momento importante di formazione e riflessione, incentrato sulle ragioni ultime che hanno spinto i Padri Costituenti a porre al centro della Carta Costituzionale la dignità di ogni singola persona e il principio di non discriminazione. Su tali temi, anche alla luce delle sollecitazioni ricevute, l’illustre Ospite ha dato agli studenti innumerevoli spunti di riflessione e stimoli per un approfondimento. Al termine dell’incontro l’interesse era ancora molto vivo e numerose erano le domande in attesa di risposta, così che il dott. Colombo ha dato la propria disponibilità a concordare un nuovo appuntamento per proseguire nella riflessione con gli studenti della nostra provincia. Le iniziative della Consulta Studentesca, dedicate agli studenti delle scuole secondarie di II grado, continuano il 12 Aprile con il convegno dal titolo “Tu parli Io ascolto quindi Io comprendo e cresco” sulla violenza di genere con lo scopo di capire, prevenire e contrastare il fenomeno. All’incontro saranno presenti: autorità civili, membri della Magistratura, esponenti del mondo accademico, volontari delle associazioni e testimonianze dirette.