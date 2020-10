Già 370 computer consegnati alle famiglie, in arrivo altri 183 pc

Sono già 370 i pc consegnati dal Comune di Rimini agli studenti riminesi per ridurre il digital divide e altri 183 sono in arrivo nelle prossime settimane. L'operazione, spiega l'amministrazione, nasce per ridurre il digital divide- cioè la distanza tra chi ha accesso alle tecnologie dell'informazione (come pc, tablet, connessione internet) e chi invece ne è privo - e sostenere studenti e famiglie in un momento di difficoltà per tanti. L'investimento per le tecnologie è stato reso possibile grazie a più di 230.000 euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per tutto il territorio del Distretto Nord (Rimini, Bellaria Igea Marina, Santarcangelo di Romagna, Poggio Torriana, Verucchio, San Leo, Talamello, Novafeltria, Maiolo, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, Casteldelci). I beneficiari, aggiunge il Comune, sono stati individuati tramite un apposito bando. "Continuano le consegne di pc, tablet e connessioni iniziata a settembre e che proseguirà anche nelle prossime settimane", commenta Mattia Morolli, assessore comunale ai Servizi educativi. La strumentazione digitale si somma a quella già avviata nel corso del lockdown dello scorso anno scolastico. "L'obiettivo non cambia, sostenere le famiglie in un momento difficile per contrastare il digital divide e favorire la piena fruizione della didattica con tutti gli strumenti necessari".

