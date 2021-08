Già espulso e rientrato clandestinamente, incappa in un controllo dei Carabinieri: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Maina, nel corso di uno dei controlli per implementare la sicurezza nelle aree a maggior propensione turistica, hanno fermato un uomo di nazionalità marocchina a bordo di un'autovettura. Il controllato, dopo i dovuti accertamenti per identificarlo, è risultato essere rientrato clandestinamente nel territorio nazionale prima dei 3 anni dall'espulsione avvenuta nell'anno 2018, non ottemperando al provvedimento emesso dalla Prefettura di Rimini e, in tal modo, perfezionando il reato previsto dal'art. 13 comma 13ter del D.Lgs. n. 286/98. Giudicato per direttissima, è stato sottoposto all'obbligo di firma e con processo rinviato a settembre.