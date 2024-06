Giallo Pierina Paganelli, probabile svolta nelle indagini: Louis è indagato

C’è una possibile svolta nel giallo di Rimini, quando sono ormai trascorsi 8 mesi dall’omicidio di Pierina Paganelli senza nessun indagato. Nel pomeriggio di giovedì i coniugi Louis Dassilva e Valeria Bartolucci sono stati convocati in Questura a Rimini per essere sentiti a sommarie informazioni testimoniali e si tratterebbe della seconda volta per l’uomo e della terza per sua moglie. Al termine dell'incontro il sostituto procuratore Daniele Paci, che coordina le indagini, ha informato Louis Dassilva di averlo formalmente iscritto nel registro degli indagati per l'omicidio della 78enne. Il senegalese 35enne, adesso, risulta essere indagato a piede libero dovrà nominare un legale di fiducia per permettere agli inquirenti di eseguire tutti quegli accertamenti irripetibili.

Un delitto che ha scoperchiato relazioni clandestine e tanti rancori famigliari nell'orbita della vittima. Un giallo che ha suscitato un forte clamore mediatico con tante trasmissioni televisive nazionali che si occupano dei protagonisti della vicenda: Giuliano Saponi, figlio della vittima e protagonista di un misterioso incidente stradale avvenuto prima dell'omicidio e per il quale era finito in coma. Manuela Bianchi, la nuora di Pierina che aveva trovato il corpo senza vita della 78enne; l'indagine aveva fatto emergere la sua relazione extraconiugale col vicino Louis Dassilva. Quest'ultimo sposato con Valeria Bartolucci, ex amica della Bianchi dopo la scoperta del tradimento del marito. Loris Bianchi, fratello di Manuela, che nei primi giorni dell'indagine sarebbe stato protagonista di una serie di incongruenze sul suo alibi fornito agli inquirenti della Squadra Mobile.

Un mistero che, quindi, è sempre ruotato intorno ai residenti e ai frequentatori dello stabile di via del Ciclamino passato e ripassato al setaccio da investigatori e Scientifica a caccia di indizi anche se Davide Barzan, consulente dello studio legale Barzan che tutela Manuela e Loris Bianchi, ha sempre sostenuto che ad uccidere la 78enne possa essere stato un assassino esterno alla cerchia di famigliari e conoscenti.

