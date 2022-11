Gianluca Pagliuca a Coriano per visitare il Museo Marco Simoncelli e la Comunità Montetauro

“E’ la prima volta che visito il museo Marco Simoncelli ed è per me una grande emozione. Non ho conosciuto di persona il Sic ma la sua vita e la sua carriera mi hanno colpito profondamente”. Cosi Gianluca Pagliuca in visita a Coriano nei giorni scorsi al museo dedicato al pilota corianese accompagnato dal sindaco Gianluca Ugolini e dall’assessore allo sport Anna Pecci. L’ex portiere di Inter, Sampdoria, Bologna e Ascoli in riviera per presentare il suo primo libro autobiografico dal titolo “Volare libero” scritto a quattro mani con Federico Calabrese, ha voluto prima fare tappa sulle colline di Coriano per ammirare dal vivo i tantissimi cimeli, foto e ricordi del motociclista romagnolo. Una tappa carica di emozioni per il campione che non ha mancato di scattare numerose fotografie e apporre una sua personale dedica nel libro dei visitatori. A Coriano Pagliuca ha salutato anche gli ospiti di una delle strutture della comunità Montetauro, da anni presente sul territorio per prestare servizi socio-assistenziali e sanitari nei confronti di minori e adulti portatori di handicap. In una accoglienza festosa tra autografi e scatti fotografici, il campione non ha mancato di ripercorrere assieme ai ragazzi alcuni aneddoti della sua carriera e accettando l’invito del sindaco Ugolini di tornare a Coriano dopo questa prima incursione per conoscere altre realtà locali a partire dalle aziende agricole fiore all’occhiello del territorio.