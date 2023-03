Gianni Morandi scatena i suoi fan e sul palco arriva a sorpresa Jovannotti

Due ore di emozioni, in un Rds Stadium sold out, quelle che Gianni Morandi ha regalato al suo pubblico per la prima del suo tour alle quali si è aggiunto un tributo a Lucio Dalla e la sorpresa di Jovanotti sul palco a duettare col cantante bolognese. Applausi a non finire per un Morandi in splendida forma che torna sul palco dopo un'assenza di tre anni a causa dell'infortunio alla mano e della pandemia. Lo showman ha sempre tenuto alta, per l’intera durata del concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo trasmettendoli a un pubblico che non ha perso occasione per cantare e ballare sulle note di vecchi e nuovi successi. Tanta emozione per il medley dedicato a Dalla a pochi giorni dall'anniversario della sua scomparsa avvenuta 11 anni fa: "Futura" e "Caruso" hanno strappato applausi a non finire. A dare ulteriore carica alla prima è stata l'apparizione a sorpresa di Jovanotti: minuti intensi e duetti che hanno ulteriormente scatenato il pubblico. Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona, Bari ed Eboli sono le prossime città che si preparano ad accogliere l'inossidabile cantante.