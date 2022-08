Gianni Morandi a Deejay on Stage. "Amo Riccione, ci cantai in un caffè quando avevo 13 anni"

Mancava solo lui e finalmente è arrivato. Sul palco di piazzale Roma, a Riccione giovedì (18 agosto) per Deejay on Stage, salirà Gianni Morandi, uno dei simboli evergreen della musica italiana. Morandi è la storia della musica ma anche il presente e sta vivendo un nuovo periodo d'oro: nell'estate 2021 ha fatto ballare l'Italia con L'allegria, il singolo che ha inaugurato il felice sodalizio con Jovanotti, proseguito a Sanremo con Apri tutte le porte.

Il racconto musicale di Morandi è legato a Riccione da quando l'artista era giovanissimo. Così ha ricordato ai microfoni di Rudy Zerbi: "Un anno fa l'invito, quest'anno sta per succedere e sono veramente felice. Io amo Riccione, dove cantai in un caffè concerto per le prime volte nel 1958 a 13 anni, e poi perché finalmente partecipo a una delle vostre meravigliose serate con migliaia di persone". La serata di giovedì vedrà sul palco anche Francesco Gabbani, che sta girando l'Italia con il tour "Volevamo solo essere felici", La Rappresentante di Lista, e Alfa, giovanissimo rapper già multiplatino.

Il progetto, l'organizzazione e la realizzazione di Deejay On Stage è a cura di San Marino Performance con la direzione artistica di Radio Deejay nella figura di Linus e con il patrocinio, contributo e supporto dell'assessorato al Turismo del Comune di Riccione. (fonte: agenzia/Dire)