Giardini De Amicis, stop al cantiere fino a settembre per garantire la stagione turistica

Stop al cantiere De Amicis che si restringe e ripristino del doppio senso di marcia su via Corridoni. La società Hera, come da accordi con il Comune e nei tempi previsti, ha sospeso i lavori per la realizzazione della vasca di prima pioggia ai giardini De Amicis in vista dell’avvio della stagione estiva, per non creare disagi ai turisti e permettere agli esercenti di sfruttare al meglio gli spazi esterni. L’interruzione del cantiere, da giugno fino a settembre, riguarda gli interventi più impattanti. Proseguiranno solo alcuni lavori che non interferiscono con la stagione turistica.

“In questi giorni Hera ha arretrato il cantiere dei giardini de Amicis per permettere di allargare lo spazio all'incrocio tra via Fiume e il Lungomare in uno dei punti nevralgici e più trafficati del centro – spiega l’Assessora alla polizia municipale Claudia Gabellini -. L'allargamento della strada sulla via Fiume ha consentito di allungare la pista ciclabile fino a via Carducci. Sul lungomare Rasi Spinelli, il cantiere non è potuto arretrare in maniere sufficiente e pertanto, in costanza di lavori, non è stato possibile garantire la prosecuzione della pista. Questo assetto ha permesso di ricostituire il doppio senso di marcia per le autovetture, che da via Corridoni potranno svoltare di nuovo verso via Carducci, necessario per garantire la Ztl serale sul lungomare e più fluidità al traffico. In quel punto della città, pertanto si sta gestendo con grande attenzione un cantiere importante. Intanto abbiamo proceduto al rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale e verticale: posteggi per i motorini, di carico e scarico, passaggio pedonale, attraversamento di via Dante e prosecuzione della pista ciclabile in via Fiume. Il lavoro svolto per garantire la corretta viabilità e gli spazi sufficienti è stato importante, in quanto il cantiere della vasca di laminazione è in continua trasformazione. Ma con la prosecuzione dei lavori alla vasca e ai giardini siamo certi che restituiremo alla città una piazza nuova e meglio fruibile e un'infrastruttura importante ed in linea con i programmi di sostenibilità”.