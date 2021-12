Un giardino pubblico intitolato al sindaco che inventò il primo piano regolatore di Misano

In occasione del decennale della prematura scomparsa di Antonio Semprini, avvenuta nel 2011, l’amministrazione comunale di Misano Adriatico ha deciso di intitolare alla figura dell’ex sindaco i giardini antistanti al palazzo comunale di via Repubblica. La cerimonia di intitolazione si terrà in forma pubblica sabato 11 dicembre, alle 11, alla presenza dei famigliari, degli ex amministratori e delle autorità.



A Semprini, persona dal riconosciuto rigore morale che ha improntato la sua amministrazione nel solco del rispetto, di una civile visione sociale ed economica, si devono una lunga serie di opere pubbliche che hanno posto le basi per la crescita della comunità misanese. Risalgono a quegli anni, per esempio, il primo piano regolatore di Misano, lo sviluppo del sistema fognario, la costruzione del depuratore, dell'acquedotto, dell'asilo nido e delle scuole materne. Gli anni che hanno visto Semprini alla guida di Misano sono stati inoltre caratterizzati dall’impegno per la tutela dell'ambiente, la difesa della spiaggia e la realizzazione di diversi parchi pubblici.