Ginnastica, balli e passeggiate sulla spiaggia: le terme entrano nel calendario di Rimini Wellness

Riminiterme partecipa a RiminiWellness, con una serie di eventi unici che si terranno all’interno della propria sede il 30 e 31 maggio, con due giornate all'insegna del benessere fisico e della prevenzione. Si inizia giovedì 30 alle 18.30 con “Excuses don’t burn calories!”, una top ride con la Spin Ruf Cycling Experience. Si tratta di una suggestiva pedalata al tramonto, con vista mozzafiato sul mare, sulla spiaggia antistante Riminiterme.

Il 31 maggio, invece, alle 9.00 partirà una mattinata dedicata alla salute e al benessere, con un circuito di attività su tre postazioni: dalla 9.00 alle 9.45 camminata sulla battigia, dalle 10.00 alle 10.30 ginnastica dolce in spiaggia e dalle 11.00 alle 11.30 balli di gruppo. Queste attività sono gratuite e riservate alle persone over 60 anni. Al termine si terrà un rinfresco con frutta fresca offerto dal Centro Agroalimentare Riminese (Caar).

Sempre nella giornata del 31 maggio, in concomitanza con l'evento Rimini Wellness Off, ci sarà la festa finale del Progetto Thalassà, realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini e Ausl Romagna. Il progetto aveva preso il via e, ad oggi, vi hanno preso parte oltre 900 persone, per un totale di 2.160 ore di attività (motorie, benessere e terapeutiche) divise in gruppi organizzati con i centri sociali che hanno aderito all’iniziativa.

“Siamo molto contenti di essere protagonisti di RiminiWellness. Questa fiera rappresenta infatti il giusto contenitore per la nostra struttura che è in grado di offrire momenti di svago e benessere per tutti da vivere in un contesto unico a pochi passi dal mare” afferma Ivan Gambaccini, amministratore unico di Riminiterme.