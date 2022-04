Gioca 5 euro e ne vince quasi 22mila: la dea bendata bacia Borgo San Giuliano

La dea bendata bacia il riminese. Sabato nella tabaccheria 'Non solo fumo' di via Tiberio, nel Borgo San Giuliano, un fortunato ha fatto una giocata da 5 euro che gli ha fruttato ben 21.850 euro, realizzando un terno sulla ruota di Bari grazie alla coppia di numeri fortunati 9 e 90. "Una vincita importante in questo periodo che farà felice una famiglia del Borgo", commenta il titolare della tabaccheria Maurizio Guglielmi.