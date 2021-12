I giocatori del Rimini Calcio diventano volontari della Caritas

Primi in classica non solo sul campo. I calciatori del Rimini Calcio lasciano in un angolo per qualche ora pettorine e palloni per andare a supporto della Caritas. Durante gli scorsi giorni la squadra ha deciso di dedicarsi al volontariato consegnando cibo e generi di necessità alle persone bisognose. Un bel supporto alla Caritas diocesana per strappare a tutti un sorriso con l'avvicinarsi del Natale.

"Un’esperienza meravigliosa quella vissuta dai nostri ragazzi che nei giorni scorsi hanno incontrato gli ospiti della Caritas Diocesana di Rimini - scrive in una nota il club -. Un momento di grande orgoglio per la dirigenza biancorossa, attenta alle problematiche che riguardano la vita di tutti i giorni".

Un grande gesto di solidarietà da parte di chi nella vita è stato più fortunato ed un messaggio di sostegno sincero, a chi lotta giornalmente per superare le avversità: campioni dentro e fuori dal rettangolo verde.

"La felicità letta negli occhi delle persone visitate nell’accogliere i nostri atleti, è stata per noi del Rimini Calcio la vittoria più bella ed importante", prosegue il messaggio del Rimini Calcio.

Soddisfatto il direttore della Caritas Diocesana di Rimini Mario Galasso: "Sono stato molto contento di accogliere tra nostri volontari i calciatori del Rimini Calcio che in questo momento stanno andando sportivamente fortissimo. Da parte loro questo è un segnale molto importante, perché dimostrano che ci sono dei giovani che non si dimenticano, nelle loro giornate, di pensare alle persone fragili che hanno bisogno di aiuto. Il mio sogno è che nel loro cuore rimanga spazio per ricordare che, nella Rimini che li sta sostenendo come sportivi, ci sono tante persone a cui dedicare attenzione".