Giochi nei parchi e nuove piante lungo le strade di Riccione: lavori per oltre 25 mila euro

Oltre venticinquemila euro extra rispetto al contratto ordinario di Geat per sistemare i parchi cittadini. L’amministrazione comunale ha assegnato alla società che si occupa della manutenzione del verde pubblico numerosi interventi nei parchi della città e le strade della città per una spesa complessiva di 25.700 euro.

I lavori più costosi riguardano il parco Peter Pan dove verrà ripristinata la pavimentazione antitrauma nell’area dei giochi per una spesa di settemila euro. In funzione delle condizioni delle strutture, interventi simili saranno realizzati anche al parco degli Oleandri (450 euro) e nei parchi di via Chieti (600), via Lazio (600) e in quello dei Tigli di via Avellino (4.700). Al parco di via Matera verrà riconsolidata la torretta per un costo di 650 euro. I lavori nei parchi verranno eseguiti a partire da marzo.

In diverse strade cittadine verranno rimosse le piante ammalorate per fare posto a nuove alberature: in viale Ortona (5.400 euro di spesa), in viale Einaudi (2.400), in viale Carpi (1.800) e in viale Saluzzo (600). Arriveranno inoltre nuove piante al parco della Resistenza per 1.500 euro. La messa a dimora delle nuove essenze arboree avverrà da febbraio.