Giochi per bambini nel nuovo parco Giardino delle Stelle di Riccione

Nuova riqualificazione urbana a San Lorenzo. Nuovi giochi per bambini, nuova area verde, nuova pista ciclabile e percorso pedonale. Tutto questo è il parco Giardino delle Stelle di viale Cremona a San Lorenzo che il settore Lavori Pubblici e Geat hanno progettato e realizzato ex novo. Un nuovo parco cittadino di 3 mila metri quadrati, dotato di altalene, scivoli e giochi per bambini e dove a breve complice la primavera nascerà un morbido manto erboso per le passeggiate tra gli alberi. Il Giardino delle Stelle inoltre è collegato con la pista ciclabile che da viale San Lorenzo si ricongiunge in viale Veneto proprio attraversando il parco. La pista ciclabile, già completata in dicembre, sia affianca anche ad percorso pedonale che raggiunge il cuore di San Lorenzo. La nuova area giochi che ha anche una torretta in alluminio e un'altalena doppia, ha una pavimentazione sottostante anti trauma per dare maggiore stabilità e sicurezza ai giochi dei più piccoli. Verranno anche create delle sedute e delle panchine vicino ai giochi. Riqualificazione anche dell'illuminazione che verrà aumentata sia nell'area giochi che in tutto parco rendendolo più sicuro sia per il transito che per la sosta.

"Le aree verdi nei quartieri rappresentano delle oasi di pace dove andare con i bimbi o a leggere un libro - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Con la nostra amministrazione abbiamo un'azione di riqualificazione e ammodernamento dei nostri parchi cittadini e aree verdi. Con nuove piantumazioni ma anche nuovi progetti per nuovi servizi e collegamenti come le piste ciclabili, i giochi per bambini a cui si è aggiunto il progetto dell'area fitness nel parco della Resistenza. Insomma Riccione, è una città giardino, tanto che anche sul lungomare nuovo e qualificato abbiamo seguito la logica delle oasi verdi a dimostrazione che quando c'è un'idea unitaria di spazio urbano e la progettazione segue tale idea, le cose funzionano".