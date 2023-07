Giochi, Tar Emilia concede sospensiva a sala scommesse di Rimini: rimarrà aperta almeno fino a ottobre

Potrà rimanere aperta almeno fino all’udienza pubblica dell’11 ottobre la sala giochi in via Sirani 47 a Rimini. A deciderlo, riporta Agipronews, è il Tar dell’Emilia Romagna, che ha accolto l’istanza cautelare del gestore, sospendendo i provvedimenti di ritiro della licenza per l’esercizio dell’attività di raccolta delle scommesse con annessa attività di raccolta del gioco.

La notifica della Questura riguardo il ritiro della licenza era arrivata in seguito all’aggiornamento della mappatura dei luoghi sensibili del 2019, contenuto in una Delibera della Giunta Comunale. Il Tar ha quindi accolto la richiesta di sospensiva, spiegando nell’ordinanza che “si rende necessario approfondire i profili di tempestività e ammissibilità del proposto gravame a mezzo di indagine da effettuarsi nella più appropriata sede della discussione di merito del ricorso e che in soli tali sensi può ritenersi meritevole di positivo apprezzamento la richiesta di misure cautelari”. L’udienza pubblica è stata fissata per il prossimo 11 ottobre.