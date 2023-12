Gioco d'azzardo, speso in media on line uno stipendio all'anno. I riminesi hanno perso 17,6 milioni

A Rimini si gioca online, in media, uno stipendio all’anno. E’ quanto emerge dal report realizzato da Federconsumatori, Cgil e la Campagna Mettiamoci in gioco dell’Emilia Romagna. Nell’anno 2022, in provincia, si è registrata una giocata pro capite online pari a 1.267,94 euro, in piena media regionale. Il dato della città si discosta di molto poco: 1.265,80 euro pro capite. Ma si vince o si perde? Questo è il dilemma. La raccolta complessiva in provincia è stata di 309,8 milioni di euro e le vincite 292,2 milioni, perciò alla fine le perdite complessive sono di 17,6 milioni, pari a un 5,7% su quanto giocato. La media regionale delle perdite è del 5,2%, in Italia del 5,3%. I conti per il gioco online attivi in Provincia di Rimini sono 63.251 e quelli su cui si è giocato 28.807.

I dati regionali

Poco meno di nove miliardi di euro; è quanto i cittadini e le cittadine dell’Emilia-Romagna hanno speso nel 2022 in tutte le forme dell’azzardo legale. Di questi circa un miliardo e mezzo sono andati letteralmente in fumo, svaniti dai bilanci personali e familiari, persi in “giochi” dove a vincere è sempre il banco. Dentro a questi numeri è clamoroso il dato dell’online, cresciuto del 125% tra il 2019 ed il 2022, e con una crescita che continua anche nel 2023. Una condizione, lo diciamo subito, che non è stata determinata soltanto dalla chiusura delle sale Slot tra 2020 e 2021, a seguito della pandemia. In Emilia-Romagna non si è ancora verificato il sorpasso dei giochi a distanza rispetto a quelli fisici, come accaduto in molte altre Regioni. Ma la continua crescita dell’online - oggi il 45% della “torta” complessiva - rende probabile il sorpasso entro un paio di anni. Il pesante disavanzo previsionale 2023 delle aziende sanitarie della nostra Regione è di circa 300 milioni di euro; un trentesimo del giocato complessivo, un quinto delle perdite di cittadini e cittadine, oggi alle prese con le difficoltà del Sistema Sanitario della propria Regione. È utile sapere che la spesa in azzardo, in Emilia-Romagna, corrisponde a quasi l’80% di quella alimentare, ma che allo stesso tempo, in una trentina di Comuni, il sorpasso della prima sulla seconda è già avvenuto, o sta per esserlo.

Crisi d’azzardo

Dentro a fenomeni che riguardano tutti, ma proprio tutti i Comuni della nostra Regione, si evidenziano alcune crisi acute da azzardo. Sono Comuni e provincie dove i numeri, sia nell’online che nel giocato complessivo, assumono una forte criticità, raggiungendo in alcuni casi una rilevanza non solo regionale, ma nazionale. È il caso di Zola Predosa (Bologna) i cui numeri nel gioco online sorpassano largamente i peggiori dati di Campania, Sicilia e Calabria. Gli incredibili 7.448 euro giocati pro capite a Zola nel 2022, soprattutto nel Texas Poker Hold’em, erano stati annunciati già nel 2021, quando si erano superati i 5.000 euro. A Zola si “gioca” sei volte di più della media regionale, cinque volte di più di Bologna, il doppio di Partinico.

Nel riminese Misano Adriatico e San Giovanni Marignano sono i due Comuni con numeri tra 3.000 e 4.000 euro nel gioco stimato complessivo, mentre non si registrano numeri anomali nell’online.