Gioconda Valmarecchia attacca Valmarecchia Futura: "Il loro sondaggio buono per ogni valle d'Italia"

Gioconda Valmarecchia non ci sta e mette i puntini sulle i a seguito dell'assemblea organizzata da Valmarecchia Futura. Secondo Gioconda Valmareggia oltre al "buco nero" della Marecchiese non vengono presi in considerazione molti temi per lavorare al rilancio della vallata. I pensieri sono affidati a una lunga nota stampa nella quale Gioconda Valmarecchia dice: "La mobilità, la pianificazione, richiedono ben altre valutazioni e soprattutto gestione delle risorse a beneficio di una distribuzione territoriale dei servizi più vicina ai cittadini, non li abbiamo mai sentiti spendere una parola, per riavvicinare i servizi, creare le strutture territoriali di comunità e implementare l’ospedale di Novafeltria".

E ancora si legge: "Dimenticano anche di riportare che in queste riunioni molti cittadini esprimono apertamente dissenso e preoccupazione per le opere da loro veicolate e tanti richiedono ben altri tipi di interventi, come portare più servizi dal centro alla periferia, migliorare il trasporto pubblico, favorire lo sviluppo e l’implementazione delle reti internet e della banda larga, migliorare l’organizzazione degli orari, favorire la mobilità lenta e la sistemazione della viabilità vicinale ormai completamente dissestata. Tutte cose che dal portavoce Alessio Amantini non abbiamo mai sentito pronunciare".

Poi sul tema viabilità e sulla strada Marecchiese: "Noi siamo i primi a credere nella possibilità di risolvere i problemi della Statale Marecchiese, con interventi che abbiano come obiettivo il bene comune e la tutela del nostro prezioso territorio, ci auguriamo che lo studio di fattibiltà affidato all’ archietto Preger possa indicare le migliori soluzioni. Confidiamo che le istiuzioni, Provincia, Regione e anche Anas, siano ancora in grado di pensare in un’ottica che metta al centro il bene comune, un altro modello di sviluppo e un futuro sostenibile. Abbiamo una valle meravigliosa, vogliamo che sia valorizzata e possa diventare un modello di vivibilità".

Infine sul sondaggio di Valmarecchia Futura: "Non fanno che riempirsi la bocca con insulsi grafici e sondaggi buoni per ogni valle d’Italia, e che dicono esattamente il contrario di quanto affermano. Per esempio: sbandierano come un referendum plebiscitario, un sondaggio dove sugli oltre trentamila abitanti della Valmarecchia hanno risposto solo in 890 e di questi solo 1,6 % dichiara di usare i mezzi pubblici".