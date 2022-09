Gioele Meoni segue le orme di papà Fabrizio alla Dakar, presentazione del progetto alla rotonda Fellini

“La gara è un mezzo, la solidarietà il fine”. In queste poche parole è racchiuso lo spirito del progetto Dakar 4 Dakar pensato e ideato da Gioele Meoni, figlio dell’indimenticato Fabrizio, due volte vincitore della Dakar nel 2001 e 2002.

Dakar 4 Dakar ha nel fulcro la partecipazione di Gioele Meoni alla Dakar 2024 in sella a una KTM, ma la gara non è lo scopo. Gioele infatti si pone tre obiettivi, tutti ugualmente unici. Il primo è il più romantico: avverare - anche se solo parzialmente - il sogno che condivideva con suo papà, cioè corre insieme la Dakar. Il secondo è quello più umanitario: raccogliere fondi per la costruzione di una scuola a Dakar in memoria della sorella Chiara. Il terzo, invece, è quello più mediatico, cioè raccontare il percorso di avvicinamento alla grande maratona e ovviamente la gara, oltre a tutti gli aggiornamenti umanitari.

Un progetto nobile quindi, ma anche ambizioso e sfidante, che merita di essere ascoltato. Appuntamento quindi a sabato 24 settembre, ore 19.00, presso il palco del Transitalia marathon - Rotonda Fellini, Rimini: in diretta lo stesso Gioele Meoni racconterà tutti i dettagli del progetto Dakar 4 Dakar.