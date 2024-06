Gioielliere rapinato in pieno giorno: arrestati un minorenne e un maggiorenne

Due giovanissimi malviventi sono stati arrestati dal personale della Squadra Mobile della Questura di Rimini in quanto ritenuti i responsabili della violenta rapina ai danni della gioielleria Ciacci di via Garibaldi. Il colpo è stato messo a segno nella tarda mattinata di sabato quando, all'interno del negozio, era presente il titolare e una cliente. I rapinatori sono entrati, con tutta probabilità fingendosi clienti, per poi aggredire il titolare e bloccarlo con delle fascette e fare man bassa di preziosi. Una volta insaccato il bottino, i due sono fuggiti a piedi mentre scattava l'allarme che ha fatto accorrere le Volanti della Polizia di Stato. Uno dei rapinatori, un italiano poco più che maggiorenne, è stato intercettato subito dopo la rapina e portato in Questura mentre, il complice, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Nel frattempo, in via Garibaldi è intervenuta anche l'ambulanza del 118 coi sanitari che hanno prestato soccorso al titolare della gioielleria costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove è stato poi dimesso con una prognosi di 20 giorni. Gli inquirenti della Mobile, oltre a visionare i filmati delle telecamere a circuito chiuso, hanno ascoltati i vari testimoni per poi partire alla caccia del rapinatore fuggitivo. Il malvivente, un minorenne, è stato intercettato nella tarda serata di sabato nel cesenate e ammanettato. Portato anche lui negli uffici di piazzale Bornaccini, del suo arresto è stata informata la Procura dei Minori di Bologna. Per il maggiorenne, invece, procede la Procura ordinaria di Rimini ed entrambi dovranno comparire davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia nei prossimi giorni. Secondo quanto emerso, tutti e due sarebbero incensurati e di buona famiglia.