Giorgia Meloni e le "coccole" a due teneri cani guida, durante l'ExpoAid il simpatico fuori programma

Durante il suo viaggio tra gli stand di ExpoAid al palaCongressi di Rimini a un certo punto la premier Giorgia Meloni si è accovacciata a terra per accarezzare due bellissimi cagnoloni. Il gesto non è certo passato inosservato, anche perché la Presidente del Consiglio ha accarezzato per qualche istante i due bellissimi cani e si è fatta immortalare dai fotografi. Si tratta del Servizio Cani Guida Lions. Un’organizzazione che nasce a Milano nel 1959 dalla capacità di sognare di due persone indimenticabili, Maurizio Galimberti e Alessandro Pasquali, per contribuire alla diffusione e alla conoscenza del problema dell’accompagnamento dei non vedenti per mezzo dei cani guida, nonché allo studio e alla soluzione.

EXPOAID - Giorgia Meloni come una star tra gli stand del palaCongressi

Ente Morale dal 1986, dall’inizio della sua attività benefica ha addestrato e consegnato gratuitamente oltre 2.000 guide a non vedenti di tutta Italia. Oggi il Servizio rappresenta in Europa una delle scuole leader che si occupano dell’addestramento dei cani guida. Il centro è anche punto di riferimento nazionale al quale rivolgersi per strumenti tecnologici in ausilio o, quando necessario, in alternativa al cane. Il cane guida per il non vedente, però, è insostituibile nel suo ruolo, perché oltre a far riacquistare l’autonomia e la sicurezza dei movimenti, dona una energia supplementare unica, di grande arricchimento affettivo.