Giorgia Meloni come una star tra gli stand del palaCongressi. "Queste storie mi regalano grande forza"

Da New York per i lavori Onu al PalaCongressi di Rimini. Dopo il viaggio dagli States, la premier Giorgia Meloni si è presentata puntuale come un orologio svizzero all’appuntamento riminese di ExpoAid, l’evento voluto dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli che riunisce per due giorni nel riminese il mondo dell’associazionismo e del Terzo settore. Per la premier Meloni è stato un autentico bagno di folla: acclamata dal pubblico, in cerca di fotografie e selfie, la Presidente del Consiglio si è intrattenuta a lungo negli Stand allestiti all’interno del PalaCongressi.

Ad attenderla all’ingresso dei padiglioni, tra le numerose autorità, anche il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad. Oltre naturalmente alla ministra Locatelli. E numerosi parlamentari e istituzioni del territorio. Prima del simbolico taglio del nastro, Giorgia Meloni si è intrattenuta con i ragazzi diversamente abili della “Si può fare band” che per l’occasione hanno intonato l’inno nazionale. Accolta tra due ali di volontari, Giorgia Meloni con molta libertà ha cercato per tutto il tempo il contatto umano con le persone.

Il viaggio negli stand è iniziato con un caloroso saluto a tutta la sezione dedicata alle organizzazioni istituzioni e alle forze dell’ordine. Meloni si è a lungo intrattenuta con Guardia di Finanza e Politizia Penitenziaria. Ma anche foto con la Polizia di Stato alla presenza del questore di Rimini Rosanna Lavezzaro. Spazio anche per un selfie in compagna del Vescovo Nicolò Anselmi.

Dopo oltre un’ora di foto e strette di mano, è stata la volta del passaggio in tutto il mondo del volontariato e del Terzo settore. Con Giorgia Meloni che non ha perso occasione per un selfie con i ragazzi del Servizio Civile e anche delle “coccole” speciali ai cani guida del servizio del Lions. Poi a ruota tutti gli stand: dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti alle numerose cooperative.

ExpoiAid è alla giornata inaugurale. In serata nella zona del Porto, in collaborazione con il Comune di Rimini, una grande manifestazione ricreativa, musicale, sportiva e gastronomica con mercatini e food truck inclusivi provenienti da tutta Italia, e gruppi e band musicali inclusivi. La serata è da DJ Mitch di Radio105. Tante realtà per i progetti legati all'innovazione e l'inclusione, comprese le Forze dell'ordine, la Croce rossa e la Protezione Civile, ma anche le associazioni che ogni giorno nei territori del Paese sono al servizio degli altri. Il tutto alla presenza del vicepremier e ministro Matteo Salvini.

Così la premier Giorgia Meloni al termine della visita: "Qui a Rimini si vedono esperienze straordinarie che insegnano qualcosa di importante anche a noi che abbiamo il compito di governare. In ciascuna persona c’è qualcosa da tirare fuori: è questa la grande sfida legata alla disabiiltà. Non è solo un fatto di fornire dei servizi, ma costruire una dimensione che ruoti attorno al talento di una persona disabile”.

Quella di ExpoAid, spiega la ministra Locatelli, vuole essere l’occasione per riunione attorno allo stesso tavolo associazioni e Terzo settore. “Da Rimini lanceremo un messaggio chiaro: serve invertire le priorità e lavorare insieme. Rafforzando la collaborazione tra istituzioni, Terzo Settore, mondo privato e del privato sociale e anche tra cittadini possiamo fare di più e meglio, e garantire a ogni persona una vita più dignitosa e di qualità”.