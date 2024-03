"Tutto Santarcangelo" festeggia trent’anni con uno speciale dedicato al bilancio di fine mandato

"Tutto Santarcangelo" taglia un traguardo significativo: con il primo numero del 2024, infatti, il periodico dell’amministrazione comunale raggiunge i trent’anni di pubblicazione. Per l’occasione, il numero regolare sarà accompagnato da uno speciale di 40 pagine dedicato al bilancio di fine mandato dell’amministrazione comunale: la distribuzione alle 9mila famiglie santarcangiolesi è in partenza proprio in questi giorni.

“Da tre decenni – spiega la sindaca Alice Parma – TuttoSantarcangelo è uno strumento di comunicazione fondamentale sull’attività dell’Amministrazione comunale, in particolare per le fasce di popolazione che utilizzano meno i canali digitali, come le persone anziane. Proprio per questo, come già fatto nel 2019 e più recentemente nel 2021 in occasione della metà del mandato amministrativo, abbiamo voluto realizzare un numero speciale del periodico per rendere conto del lavoro svolto in questi anni”.

Il bilancio di fine mandato sarà presentato pubblicamente alla città con l’incontro dal titolo “Con lo sguardo al futuro. Dieci anni per Santarcangelo”, in programma mercoledì 10 aprile alle ore 21 al C’entro Supercinema. Maggiori dettagli sulla serata saranno svelati nelle prossime settimane, con il progressivo avvicinamento alla data dell’iniziativa.

Il numero regolare di TuttoSantarcangelo, oltre che in versione cartacea, potrà essere consultato in digitale nella sezione dedicata sul sito del Comune, mentre lo speciale dedicato al bilancio di fine mandato sarà al centro di una campagna informativa che coinvolgerà i diversi canali di comunicazione dell’ente, dai social media al sito internet istituzionale.