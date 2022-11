Giornata contro l'Aids, apertura degli ambulatori con test rapidi e con prelievo venoso

“Mi Amo, Vi Amo. Faccio il test”. Torna anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, l’apertura straordinaria degli ambulatori di Malattie Infettive, Dermatologia-Malattie Sessualmente Trasmesse e Ser.DP dell’Ausl della Romagna, nella giornata di giovedì 1 dicembre, per eseguire il test per l’HIV – semplice, anonimo e gratuito – con test rapidi o con prelievo venoso.

Fare il test per l’Hiv non deve spaventare, perché è l’unico modo per accertarsi di non avere contratto il virus Hiv in una occasione a rischio. In caso di positività è possibile accedere a terapie efficaci e interrompere la trasmissione del virus. Altre malattie che si trasmettono per via sessuale possono essere facilmente diagnosticate tramite test specifici che il medico potrà prescrivere; è importante curarle perché rendono più facile l’infezione da Hiv. Ricordiamo che l’arma più importante è sempre la prevenzione.

Non è necessario il digiuno, ma per il test rapido occorre non bere, mangiare o fumare nella mezz'ora precedente. Agli ambulatori si potrà accedere direttamente.

All’Ospedale “Infermi” di Rimini (viale Luigi Settembrini, 2) saranno attivi due punti: l’Ambulatorio Malattie infettive - Padiglione Flaminio dalle ore 9 alle 12.30 (test rapido salivare o test con prelievo venoso); Dermatologia Ambulatorio Malattie Sessualmente Trasmesse (piano rialzato, scala D) dalle ore 8.30 alle 12.30 (test rapido salivare). Test rapido salivare anche presso il Ser.DP Ospedale Padiglione Ovidio (via Ovidio) dalle ore 8 alle 13. Invece al Centro Alcol e Fumo dell’Ospedale Infermi sarà possibile sottoporsi al test rapido salivare mercoledì 30 novembre dalle ore 8 alle 13. Inoltre, giovedì 1^ dicembre sarà attivo il Camper Ausl "Circolando" del Ser.DP a Rimini in piazza Cavour dalle ore 9 alle ore 13 per il test HIV rapido salivare .

A Riccione test rapido salivare al Ser.DP (via Sardegna, 9) dalle ore 8 alle 13 e a Novafeltria al Ser.DP (via XXIV Maggio, 74) dalle ore 8 alle 12.30.

Infine, sabato 3 dicembre la Cri Croce Rossa Italiana Comitato di Rimini, in collaborazione con il reparto Malattie infettive, sarà a Rimini in piazza Tre Martiri con il 'Village CRI', dalle ore 18 alle ore 23.30, dove eseguirà anche il test per l'Hiv con una ‘escape room’, quiz e un Punto salute.

Saranno distribuiti profilattici e spillette come gadget, ma la cosa più importante sarà il colloquio con operatori competenti, che saranno disponibili anche a fornire tutte le informazioni utili alla prevenzione.