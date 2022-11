Giornata nazionale dell’albero, momento simbolico con la piantumazione di un giuggiolo al Met

Lunedì (21 novembre) è la Giornata nazionale dell’albero: per l’occasione, l’amministrazione comunale di Santarcangelo ha organizzato insieme alla Fondazione Culture Santarcangelo un momento simbolico che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 24 novembre. Nel giardino del Met, infatti, verrà piantumato un giuggiolo: un’idea nata anche dal confronto con l’artista Gola Hundun, che proprio al Museo Etnografico sta lavorando per la realizzazione del murale “Primavera silenziosa”, che verrà inaugurato sabato 26 novembre.

L’iniziativa del 24 si svolgerà alla presenza di educatori e ospiti di alcune realtà socio-educative della cooperativa sociale La Fraternità, che lo scorso 10 novembre hanno fatto visita al Museo Etnografico per un approfondimento sulla tradizione contadina, la raccolta di frutta e olive in occasione della Fiera di San Martino.

“La Giornata dell’albero è una ricorrenza che ci fa sempre molto piacere onorare, perché chiama in causa tematiche alle quali l’Amministrazione comunale è particolarmente sensibile, dall’ambiente in generale fino alla forestazione urbana” afferma la vice sindaca e assessora all’Ambiente, Pamela Fussi. “Proprio su questi temi abbiamo avviato una collaborazione con la cooperativa La Fraternità, che intendiamo proseguire e rafforzare perché siamo convinti che l’agricoltura sociale, soprattutto nella cornice di un museo dedicato alla tradizione contadina come il Met, sia uno degli strumenti più efficaci che abbiamo a disposizione per attuare politiche culturali autenticamente inclusive”.