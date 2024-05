Giornata del Caregiver: gli incontri e le iniziative per valorizzare e sostenere chi assiste un familiare

Con la legge regionale 2/2014 ‘Norme per il riconoscimento e il sostegno del Caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura ed assistenza)’ la Regione Emilia-Romagna ha inteso valorizzare la figura del Caregiver, in sintonia con le esigenze della persona cara accudita. La cura familiare e la solidarietà sono considerati beni sociali da riconoscere e promuovere nell’ambito della comunità e delle politiche di welfare al fine di arginare senso di solitudine e abbandono.

La Giornata del Caregiver familiare, dunque, riconosce e valorizza chi, volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza o con necessità di ausilio per lunga durata.

In occasione dell’edizione 2024 del Caregiver Day i Distretti Socio Sanitari di Rimini e di Riccione, con la partecipazione e la collaborazione delle amministrazioni locali e degli enti del terzo settore e delle associazioni del territorio, organizzano una serie di incontri e azioni di informazione e sensibilizzazione per promuovere i percorsi di riconoscimento e sostegno del caregiver familiare. Tutti gli eventi vedranno la partecipazione di alcuni operatori del Servizio sociale territoriale distrettuale, che forniranno informazioni sui servizi disponibili.

Ecco le iniziative in calendario sul territorio del Distretto di Rimini Nord:

Bellaria Igea Marina - mercoledì 29 maggio dalle 9 alle 12 in Piazza del Popolo

Verucchio - giovedì 30 maggio dalle 10 alle 12 al Centro Commerciale Valmarecchia (Via Statale Marecchia 38) Villa Verucchio

Santarcangelo di Romagna - venerdì 31 maggio dalle 10 alle 12 in Piazza Ganganelli.

Questi gli eventi in programma nel territorio del Distretto di Riccione:

Morciano di Romagna - sabato 25 maggio ore 17 alla Casa della Comunità (via Arno 42, ingresso principale)

Misano Adriatico - giovedì 30 maggio ore 15 a Villa Del Bianco (via G. Del Bianco 1)

Sassofeltrio - venerdì 7 giugno ore 20.30 Rocca (via La Rocca).