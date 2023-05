Giornata contro l’omotransfobia, San Giovanni consegna alla città la “Panchina Arcobaleno”

A San Giovanni i tempi sono maturi per una riflessione aperta e più approfondita su temi che stanno emergendo nella comunità e sui quali si sono attivati negli ultimi tempi percorsi sia tra i giovani che nelle famiglie. Nel corso dell’ultimo anno sono stati promossi diversi incontri sui diritti civili presso il centro giovani (progetto Attivamente curato da Pro Loco e incontri tematici di altre associazioni del territorio), e l’Assessore Michela Bertuccioli ha più volte incontrato alcuni cittadini che, nella posizione di genitori, insegnanti e assistenti sociali, hanno espresso il desiderio di intraprendere un percorso specifico che accompagni le famiglie e la cittadinanza tutta verso una maggiore consapevolezza e conoscenza legata ai diversi orientamenti sessuali e all’identità di genere.

Tutto questo patrimonio sarà condiviso nell’iniziativa del 12 maggio che si terrà presso la Biblioteca comunale a partire dalle ore 20.30. L’evento sarà l’occasione per celebrare la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, che si celebra dal 2004 nella giornata del 17/05 ed è promossa dal Comitato Internazionale e riconosciuta dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite.

Dalle ore 20.30 di venerdì 12/05 verrà inaugurata e consegnata alla città la “Panchina Arcobaleno” realizzata da giovani marignanesi in occasione del laboratorio RiciclArte, promosso da Pro Loco con il contributo del Comune presso il Centro Giovani White Rabbit. La panchina verrà installata presso il nuovo giardino della Biblioteca comunale. A seguire, in collaborazione con Agedo Rimini-Cesena, Associazione di genitori, parenti e amici di persone LGBT+, verrà proposta presso la Sala del Consiglio, una conversazione sul tema dei diritti e impegno contro le discriminazioni introdotta da un filmato e accompagnata da interventi di realtà del territorio. L’iniziativa è sostenuta anche da Arcigay Rimini, Teatro Cinquequattrini e RegnodiFuori aps, che offriranno anche i loro contributi.

Afferma l’Assessore Bertuccioli: “L’evento “Just be” è la convergenza di un interesse attivo sulla tematica dei diritti da parte di componenti sociali di varie età. Questo ha permesso di far confluire sul tema energie, riflessioni, dibattito e un impegno civico realmente esistente. Per questo, come per molte proposte dell’Amministrazione comunale, non si tratta di un’iniziativa calata dall’alto, ma del frutto di un percorso di confronto e di approfondimento da parte del territorio. Questo ci rende orgogliosi e consapevoli che qualcosa di importante si è attivato e può ancora allargarsi coinvolgendo varie istanze che si impegnino per creare una vera cultura dell’inclusione che promuove la valorizzazione ed il rispetto delle scelte individuali. La Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 3 recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali sociali […]”. Consapevoli di questo fondamentale assunto e a seguito di interlocuzioni e dialogo con il territorio, il Comune presenterà, in occasione della serata, la costituenda Consulta comunale per l’inclusione, i diritti e le pari opportunità. Si tratta di uno strumento sul quale il Gruppo di Maggioranza ha lavorato e che opererà con lo scopo di sostenere l’Amministrazione comunale nel percorso per l’eliminazione delle discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul genere, l’identità di genere, l’orientamento sessuale, l’origine etnica o sociale, la lingua, le convinzioni personali (religiose, politiche o di qualsiasi altra natura), le caratteristiche fisiche, l’età, la disabilità, condizioni economiche, e ogni altra forma o tipologia, nonché per promuovere l’espressione dei diritti di ciascun individuo e la valorizzazione e promozione della libertà di pensiero ed espressione, offrendo occasioni concrete di incontro, riflessione e formazione, ma anche eventi di sensibilizzazione.”