Giornata contro la violenza sulle donne, inaugurata una nuova panchina arancione a Cerasolo

“La vita è un dono che non deve essere sprecato e buttato via. Fate rete con altre donne, rivolgetevi alle Istituzioni, alle Forze dell’Ordine, alle associazioni del territorio presenti e operative nei momenti del bisogno perché da sole non si risolve nulla”. È il monito lanciato dalla presidente dell’associazione “Il Punto Rosa”, Patrizia Bagnolini questa mattina a Cerasolo durante lo svelamento della quarta panchina arancione di Coriano situata nell’area verde tra via Del Sole e via Monte Pirolo.

Una toccante cerimonia alla quale hanno preso parte con il sindaco Gianluca Ugolini, l’assessore alle Pari Opportunità e vicesindaco, nonché senatrice, Domenica Spinelli, la giunta e i consiglieri, il Pubblico Ministero del Tribunale di Rimini, Anna Gallucci, il Comandante delle Tenenza di Cattolica Ten. Vincenzo Sirico e la presidente della Associazione Rimini Rete Donna, Olimpia Di Donato.

“Non dobbiamo abbassare la guardia perché i casi di femminicidio sono ancora drammaticamente alti e le donne hanno urgente bisogno di essere sostenute nel denunciare e farsi avanti quando i loro compagni si trasformano in nemici - ha detto il sindaco Gianluca Ugolini -. Come amministratori continueremo a dare tutto il supporto e il sostegno possibili alle donne vittime di violenza, un impegno portato avanti con determinazione e presenza”.

“Dopo il via libera definitivo del Senato al ddl Roccella con nuove e più incisive misure di contrasto alla violenza di genere – ha sottolineato l’assessore alle Pari Opportunità Domenica Spinelli- continuerà il mio impegno sia a livello nazionale, all’interno delle commissioni parlamentari di cui faccio parte, che a Coriano dove con tutta la maggioranza, siamo fortemente uniti nel portare avanti iniziative di sensibilizzazione e informazione a tutela delle donne. Denunciare i casi di maltrattamenti e di violenza domestica, cercare con tutte le proprie forze un’autonomia economica, quindi un riconoscimento lavorativo, sono passaggi indispensabili e obbligati per chi vive nella paura”.

Le iniziative della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne proseguono questa sera al teatro CorTe con lo spettacolo sold out da giorni“Ho bisogno di uno psicologo” di e con Debora Villa. La facciata del Municipio in piazza Mazzini sarà illuminata di arancione, il colore scelto dall’UN Women, l’Ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere ed un futuro senza violenza sulle donne in occasione dell’Orange the World che cade il 25 novembre.