Una giornata dedicata allo sport nella natura con Uisp Rimini

Era uno degli appuntamenti più attesi per il movimento di atletica leggera della Uisp Rimini che sta crescendo grazie a un gruppo affiatato e coeso e dopo mesi di inattività, può nuovamente organizzare manifestazioni. E con soddisfazione, visto che è stata tanta la partecipazione, soprattutto dei più giovani, per una domenica di sport in ambiente naturale e all'aperto. Il percorso si è snodato tra l’agriturismo Case Mori e l’associazione Ippogrifo, tra tronchi e ostacoli naturali.

“La cosa più mi ha reso felice è stata la grande partecipazione delle famiglie e dei bambini senza un obiettivo specifico di vincita. Chi ha partecipato lo ha fatto solo per trascorrere una giornata di sport in natura” dichiara la presidente Uisp Territoriale Rimini, Mariagrazia Squadrani

La manifestazione ha potuto avere luogo grazie alla forte collaborazione delle associazioni affiliate Uisp Rimini: “Insieme riusciamo a fare grandi cose” prosegue Mariagrazia Squadrani, che insieme a Gionni Schiaratura, responsabile settore di attività atletica leggera Uisp Rimini, ha voluto fortemente l'evento.

“La forza di questo tipo di attività sono i tantissimi volontari che mettono a disposizione il loro tempo e fanno sì che queste manifestazioni possano avere luogo. Senza di loro non riusciremmo a fare nulla” conclude la presidente Uisp Rimini.