Giornata dell’albero, partono le prime piantumazioni di alberi e piante 

E’ stata l’assessore all’ambiente del Comune di Rimini, Anna Montini, a dare il via questa mattina alla Giornata internazionale dell’albero. Con lei anche il colonnello Aldo Terzi, comandante del Gruppo provinciale Forestali Carabinieri, e i volontari della Guardia Ecologica. Sono stati loro a piantumare i primi dei 3 mila alberi (e oltre 400 arbusti) previsti dal nuovo piano verde del Comune di rimini, su un’area complessiva di 3,5 ettari.

A Rimini sono state tre le aree in cui si sono effettuate le prime piantumazioni ,che proseguiranno poi nelle settimane successive, per un totale di 1,5 ettari a cui ne seguiranno nei mesi successivi altri 2. La prima area è quella del bosco urbano della Gaiofana; il risultato finale sarà la piantumazione di ben 700 alberi e 400 arbusti tra Aceri, Carpini, Frassini e Ontani, grazie ai finanziamenti della Regione Emilia Romagna. La seconda, il parco Marcovaldo di Viserba, vicino alla nuova area di sgambamento cani, in cui si realizzerà una nuova area verde di 30 alberi. La terza riguarda la via Circonvallazione ovest (zona I Malatesta), in cui sarà realizzata un’area verde con le alberature, circa 600, messe a disposizione dalla Regione.

Oggi, Sabato 21 novembre, si celebra la Giornata nazionale degli alberi, ridefinita dal 2013 come ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica.

L’obiettivo è quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e dalle foreste. La giornata prevede anche numerose iniziative concrete volte alla riqualificazione del verde urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici, come la messa a dimora di nuovi alberi.

Il Comune di Rimini ha scelto proprio questa data simbolica per avviare una importante serie di piantumazioni che porteranno ad aumentare di più di 3 mila tra alberi ed oltre 400 arbusti il patrimonio verde della città. Interventi resi possibili dalla collaborazione con i vivai regionali, anche attraverso il progetto regionale #mettiamoradiciperilfuturo, con cui la Regione intende realizzare il corridoio verde dell’Emilia Romagna.

Proseguiranno inoltre per tutto il periodo invernale i lavori di piantumazione da parte di Anthea di circa 100 alberi nelle vie comunali tra le quali via Alfieri, via Leopardi, via Covignano, via Rimembranze, via Coriano dove si ripiantumeranno alberature abbattute negli anni passati.