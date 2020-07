Giornata di manutenzione al ponte mobile, passaggio pedonale interdetto

L'Amministrazione Comunale di Cattolica informa che per il prossimo giovedì 30 luglio è stata programmata l'annuale visita manutentiva all'impianto idraulico del ponte mobile sul portocanale del torrente Tavollo. Per tale ragione è prevista la sospensione del transito pedonale a partire dalle ore 8,00 e fino a conclusione delle operazioni che non si protrarranno, comunque, oltre le ore 19,00. In questa occasione verrà effettuato anche un intervento di lubrificazione degli snodi principali del ponte. Le operazioni sono a cura delle ditte Sistral Srl e Muccioli Srl. Seguirà l'annuale rapporto manutentivo sulle parti strutturali, elettriche ed idrauliche, che monitora lo stato di salute del ponte che collega Cattolica e Gabicce Mare.

