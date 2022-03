Giornata d'esordio per Giardini d'autore, piante e fiori assoluti protagonisti alla Piazza sull'Acqua

In uno dei luoghi più suggestivi di Rimini, alla Piazza sull’Acqua del Borgo San Giuliano, si è aperta venerdì (18 marzo), Giardini d’Autore. Fiori, piante, sapori di terra e bellezza hanno aperto le porte alla primavera per un weekend da vivere tra laboratori di giardinaggio, corsi di decorazione, incontri, visite guidate, passeggiate e appuntamenti per grandi e piccoli. Gli Spazi d’Autore sempre più ricchi di ispirazioni grazie ai paesaggisti e ai designers scelti per interpretare giardini e terrazzi.

Tre giorni intensi di appuntamenti da assaporare tra le aree tematiche che da sempre caratterizzano Giardini d’Autore: la Piazza Giardino con la selezione di piante e rarità botaniche, la Giardini Farm Market con i produttori agricoli e il Wine Bar dedicato ai vini e al cibo d’eccellenza, la Scuola a Cielo Aperto pensato per i più piccoli, il Giardino delle Meraviglie con artigiani e designers, Salotto Kapperi con lo spazio talk e l’elegante bistrot La Terrazza sull’Acqua.

Informazioni. Giardini d’Autore: Ponte di Tiberio - Piazza Sull’Acqua – Borgo San Giuliano Rimini. Sabato 19 e domenica 20 marzo dalle 9,30 alle 19,30. Ingresso giornaliero: 5 euro. Abbonamento weekend 3 giorni: 10 euro, gratuito Under 16.