Giornata in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, bandiere del Comune a mezz'asta

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, istituita con la Legge n.35 del 2021, che ricorre venerdì 18 marzo 2022, l’amministrazione comunale di Riccione rinnova la propria vicinanza alle famiglie delle persone che hanno perso la vita a causa della pandemia. Per mantenere vivo il ricordo con gesto simbolico la bandiera del municipio verrà esposta a mezz’asta.