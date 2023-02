Giornata internazionale del bullismo e del cyberbullismo, alunni a scuola dalla Polizia di Stato

Quest’anno in concomitanza della “giornata internazionale del bullismo e del cyberbullismo”, la Questura di Rimini ha dato inizio agli incontri con gli alunni delle scuole riminesi per informare i giovani su specifiche tematiche e per coinvolgerli nella di campagna di sensibilizzazione al rispetto e per contribuire a prevenire e a contrastare efficacemente il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Martedì mattina il personale dell’Ufficio Minori e vittime vulnerabili della Questura di Rimini, ha incontrato gli studenti e gli insegnanti delle scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto Turistico “Marco Polo” di Rimini, illustrando le misure legislative e di altro tipo necessarie ai fini della prevenzione e tutela di tutti i minori con specifico riferimento ai pericoli della rete.

L’incontro di martedì s’inserisce nel progetto nazionale della Polizia di Stato “PretendiAmo Legalità” che vede coinvolti diversi istituti scolastici del territorio. Gli operatori specializzati hanno coinvolto i ragazzi con filmati e casi concreti verificatesi nella provincia di Rimini sollecitando domande, riflessioni e sensibilizzandoli sul tema del bullismo e del cyberbyullismo, sexting, revenge porn e stalking.