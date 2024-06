Giornata Internazionale dello Yoga: Riccione saluta il sole che sorge

Venerdì mattina, poco dopo l’alba, Riccione ha celebrato la Giornata Internazionale dello Yoga con la lezione di “Yoga solare” in piazzale Ceccarini, in compagnia dell’insegnante Renza Bellei. Diverse decine di persone hanno preso parte alla lezione nel rinnovato piazzale Ceccarini con le installazioni scenografiche e artistiche “Equalizzazioni in natura”. L’antica disciplina che combina tecniche di meditazione ed esercizio fisico ritorna nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18:30, con “Hatha yoga” al Parco degli Olivetani. L’ingresso è libero, occorre portare con sé un tappetino ed è consigliato l’abbigliamento di colore bianco o chiaro.

A partire dal 22 giugno e fino al 7 settembre, nel parco di Villa Mussolini tornano gli appuntamenti con Le albe dello Yoga, ogni sabato mattina dalle ore 6:30 alle 7:30, per cominciare il weekend all’insegna del benessere fisico e mentale. Renza Bellei guiderà i partecipanti nelle lezioni di yoga, in un viaggio emozionale reso ancora più coinvolgente dalla cornice di un luogo che si fonde con la spiaggia e il mare, nel risveglio di un’atmosfera unica, per i sensi e lo sguardo. La partecipazione è a offerta libera e occorre portare con sé un tappetino.