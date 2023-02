Giornata mondiale contro il cancro infantile, un gigante fiocco sulla Rocca Malatestiana

Il 15 febbraio si celebra nel mondo l’International Childhood Cancer Day – Iccd, la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, un momento globale per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sui tumori infantili e per esprimere sostegno a bambini e adolescenti colpiti da diverse forme di cancro, ai guariti, alle famiglie, e loro caregivers. A Rimini, a celebrare e ricordare questa tematica, sarà Arop, l’Associazione Riminese di Oncoematologia Pediatrica, organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari (da oltre 15 anni), con lo scopo di sostenere il bambino affetto da malattie oncoematologiche e l’obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie.

La Giornata è stata istituita dall’Oms – Organizzazione Mondiale della Sanità e in particolare l’evento annuale, così come è celebrato attualmente, è promosso da Childhood Cancer International (Cci), la rete globale di 176 associazioni di genitori attiva in 93 paesi e 5 continenti, la più grande rete esistente nel mondo a supporto dei pazienti con il cancro pediatrico e i loro familiari. Fiagop (Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie) ne è uno dei membri fondatori.

Dal 14 al 19 febbraio, Arop ha pensato, come già nelle precedenti edizioni di questo evento, di sensibilizzare l’attenzione del territorio attraverso l’illuminazione della Rocca Malatestiana, che per quei giorni si vestirà del fiocco commemorativo, simbolo della giornata mondiale contro il cancro infantile. È giusto ricordare che sono circa 2.400 le diagnosi attese in un anno in Italia. Contraggono tumori e leucemie circa 1.500 bambini e 900 adolescenti.